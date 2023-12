Técnico de equipamentos despedido pelo E. Amadora garante: «Nunca agredi ninguém»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Maca´rio (@diogo_macario_ofc)

Diogo Macário, técnico de equipamentos despedido no Estrela da Amadora, na sequência dos confrontos com Arruabarrena no final do jogo com o Arouca, utilizou as redes sociais para se explicar e negou qualquer agressão."Obrigado Estrela, foi um prazer! Ciente que os excessos nunca são bons para o futebol, mas nunca agredi ninguém e apenas defendi os meus e as cores do clube que representei com muito orgulho", escreveu Diogo Macário na conta no Instagram.