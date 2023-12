Técnico de equipamentos do E. Amadora envolvido em confusão foi despedido

O E. Amadora tomou uma posição e despediu Diogo Jesus Macário, técnico de equipamentos que se envolveu numa confusão no final do jogo com o Arouca, na qual foi vísivel uma troca de palavras com o guarda-redes Arrubarrena e ainda um empurrão ao mesmo.Segundo o comunicado emitido pelos tricolores, a decisão da "rescisão do contrato" deveu-se ao facto de não se "identificarem" nos atos praticados, uma vez que "esse tipo de comportamento contraria os princípios e valores no contexto do futebol"."Na sequência dos incidentes ocorridos no final do jogo de ontem com o Arouca FC, nos quais a administração do C.F. Estrela SAD não se identifica, comunicamos oficialmente a rescisão do contrato com o membro de nossa equipa envolvido.A CFEA SAD expressa profundo pesar pelos acontecimentos, repudiando veementemente esse tipo de comportamento, que contraria nossos princípios e valores no contexto do futebol.É nossa prioridade contribuir incessantemente para a promoção do Fair Play desportivo, garantindo um espetáculo agradável, justo e seguro para todos os envolvidos. Mantemos nosso compromisso com a integridade do jogo.Permanecemos inabaláveis tanto nas vitórias quanto nas derrotas, pois o futebol está sempre em primeiro plano em nossa abordagem."