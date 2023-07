Vitó vai continuar no E. Amadora

Vitó continuará a representar o Estrela da Amadora na próxima temporada, na 1.ª Liga. O médio português de 25 anos tinha contrato com os tricolores até ao fim deste mês, mas a SAD já acionou a época de opção acordada aquando da sua contratação e o jogador ficará com vínculo válido até junho de 2024, sabe. Chegado à Reboleira em janeiro, proveniente do Casa Pia, Vitó somou 16 jogos – 12 como titular – pela formação orientada por Sérgio Vieira, totalizando 1 golo e 1 assistência.De resto, o Estrela está também a tentar prolongar o vínculo de Mansur, que se encontrava livre quando se mudou para o clube, no mercado de inverno, e teve o passe adquirido nos mesmos moldes, tendo assinado por apenas seis meses com um mais um ano de opção. Os vários jogadores em fim de contrato também são uma prioridade neste momento.