Alejandro Marqués tenta convencer Vasco Seabra de que deve ser o ponta-de-lança do Estoril. Depois de dar nas vistas no jogo com o Sintrense – marcou e assistiu –, o venezuelano voltou a ser titular diante do Portimonense, mas não faturou. Agora, no Dragão frente ao FC Porto, tem uma prova de fogo para superar a concorrência de Cassiano.