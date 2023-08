Álvaro Pacheco e a derrota aos 90'+10: «Perder assim custa mais»

Álvaro Pacheco lamentou que o Estoril tenha sofrido o golo da derrota diante do E. Amadora ao cair do pano e numa altura em que, na sua opinião, os canarinhos estavam "por cima" no jogo."Perder assim custa mais. Até porque sofremos o segundo golo numa altura em que estávamos por cima. Foi um jogo equilibrado, o Estrela criou-nos algumas dificuldades, mas nós também estivemos por cima, principalmente na segunda parte. Na fase final o jogo ficou mais partido e o Estrela da Amadora acabou por voltar a marcar e vencer. Só temos de dar os parabéns a quem ganha e continuar em frente", referiu o técnico do Estoril à Sport TV.Álvaro Pacheco abordou ainda as lesões de Mangala e Erick Cabaco, este último que tinha entrado para o lugar do central francês. "Tivemos de nos adaptar ao facto de termos perdido dois defesas centrais. Faltou-nos algum tipo de concentração naquele lance que ditou o segundo golo", afirmou.De referir que as habituais conferências de imprensa dos treinadores no final da partida não se realizaram devido a um curto-circuito ocorrido no final do jogo no estádio José Gomes.