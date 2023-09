Álvaro Pacheco: «Estamos tristes porque não pudemos pontuar»

As declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Estoril, após derrota (1-2) com o Boavista na 4.ª jornada da Liga Betclic.





"Com o golo do empate, estávamos novamente por cima e o Boavista, no segundo remate e praticamente na segunda saída que tem a chegar lá, consegue fazer o segundo golo. A seguir, o Estoril voltou a reagir bem, acho que não só no final da primeira parte como no início da segunda teve sempre uma atitude, uma crença, uma vontade de ir em busca do que eram as nossas pretensões, que eram pontuar em nossa casa. Infelizmente estamos tristes porque não pudemos pontuar, mas aos meus jogadores não tenho nada a apontar", começou por dizer o treinador dos estorilistas, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Sem dúvida nenhuma de que o Estoril deu um sinal, principalmente com bola, fantástico na capacidade de ter jogo posicional ou de aceleração não só nos corredores laterais como também no corredor central. A equipa, com bola, foi muito inteligente na procura do espaço."Como tinha dito na antevisão, o grupo teve uma semana muito boa, muito produtiva, e todos eles deram uma resposta de que queriam uma oportunidade. Se voltasse atrás, colocaria novamente estes onze jogadores porque eles deram um sinal positivo.""Ainda há muitos jogadores que não estão no seu ponto ideal, nomeadamente aqueles que foram chegando, principalmente no final do mercado, e vamos aproveitar esta paragem para fortalecer o que são as nossas dinâmicas", terminou.