Álvaro Pacheco: «Foi um dia menos positivo, sobretudo da nossa linha defensiva»

Álvaro Pacheco, treinador do Estoril, justificou a derrota por 5-3 com o Gil Vicente com um "dia menos positivo sobretudo da linha defensiva" e pela "falta de agressividade" demonstrada na primeira parte.





"O plantel até trabalhou bem nestas semanas de paragem [do campeonato], mas estivemos muito mal defensivamente na primeira parte. Muito abaixo das nossas capacidades. Faltou agressividade e audácia, temos de ser mais acutilantes a ganhar duelos, porque na parte ofensiva até estivemos bem. Fomos muito macios na primeira parte e acho que isso está mais relacionado com uma parte mental. Foi um dia menos positivo, sobretudo da nossa linha defensiva.""É esse setor que me deixa mais preocupado, porque ofensivamente temos mostrado dinâmicas. Temos de trabalhar esse desconforto e alguma intranquilidade para sermos mais capazes", acrescentou o técnico dos canarinhos.