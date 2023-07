Álvaro Pacheco: «Não tenho dúvidas de que aqui sou feliz»

Álvaro Pacheco foi apresentado como novo treinador do Estoril e não perdeu tempo a explicar a opção pelo clube da linha de Cascais, depois de seis meses parado. "O que pretendia era dar sequência à minha carreira num projeto ambicioso, com visão e pernas para andar. Vi que aqui nos encaixamos, identificamo-nos. Para sermos felizes temos de trabalhar num sítio que nos faça sentir assim e não tenho dúvidas de que aqui sou feliz. Acredito que vamos fazer um excelente trabalho", resumiu.

O treinador de 51 anos recordou a primeira passagem pela Amoreira: "Agradeço ao presidente e ao Pedro Alves por confiarem em mim e me darem a oportunidade de regressar ao Estoril. É um clube que me diz muito, pelos dois anos que passei aqui, pelo que cresci como jogador, mas principalmente como homem. Nessa altura criei aqui muitas amizades e fiquei com uma forte ligação. Fazer este ciclo de jogador e agora treinador deixa-me muito orgulhoso."

Por último, explicou o plano que tem para a nova época. "Vimos com muita vontade de vencer e de criar uma equipa à imagem do Estoril, com mentalidade forte, comprometida e dedicada, acima de tudo que se entusiasme a jogar e também a quem venha ver os nossos jogos", rematou, falando aos adeptos: "Sei o poder que eles têm no apoio ao clube, podem contar connosco como nós queremos contar com vocês no apoio para todos juntos atingirmos os objetivos."