Álvaro Pacheco: «Nota-se que somos uma equipa que tem vindo a crescer»

O treinador Álvaro Pacheco elogiou esta quinta-feira a identidade do plantel do Estoril Praia ao serviço dos interesses do coletivo no início de temporada na Liga Betclic, nomeadamente na jornada anterior da competição.

Na partida da segunda jornada, o Estoril Praia derrotou o Rio Ave (2-0), num encontro em que Álvaro Pacheco recorreu a uma dupla alteração ainda na primeira parte, uma medida pouco comum, mas que surtiu resultados graças ao que considerou ter sido o altruísmo de todo o grupo.

O técnico particularizou a postura de Heriberto Tavares e Ivan Pavlic, os dois jogadores 'sacrificados' nessa substituição, englobando-a no comportamento do coletivo, cuja cultura e identidade mereceram os mais rasgados elogios da sua parte.

"Tenho de dizer, pois foi algo que lhes disse e dei-lhes os parabéns: eu acho que o que são a cultura e identidade do Estoril é que todos nós estamos aqui ao serviço do Estoril e, mais importante, é a capacidade que o grupo tem em ajudar a equipa e o clube, seja a jogar de início ou a entrar", declarou o técnico, na conferência de antevisão da terceira jornada da Liga.

Em véspera de visitar a Reboleira para defrontar o Estrela da Amadora, Álvaro Pacheco destacou o sentido de compromisso e de uma ideia coletiva que todo o plantel tem vindo a representar: "Acho que é essa a identidade que estamos aqui a construir, é o que todos nós pensamos e é a mentalidade e ambição de todos em ajudar o clube".

Após uma prestação e resultado bem-sucedidos entre portas, tal como já havia sucedido nas duas primeiras eliminatórias da Taça da Liga, o Estoril Praia pretende, agora, transportar essas boas energias para a sua carreira enquanto visitado, procurando vencer pela primeira vez nesse registo em 2023/24.

"Claramente. Acho que pelo que tem sido o nosso percurso, nota-se que somos uma equipa que tem vindo a crescer e a fazer bons jogos, golos em todos os jogos, que no último jogo conseguiu voltar a não sofrer golos e a controlar muito bem aquilo que foram as adversidades", elencou, motivado pela última vitória alcançada.

Relativamente ao adversário que se segue, o Estrela da Amadora, Álvaro Pacheco direcionou elogios e assinalou guardar o máximo respeito pela capacidade e organização dos 'tricolores'.

"Espero um Estrela forte, principalmente depois de dois jogos menos conseguidos. Jogando em casa perante o seu público e com este por perto, quer claramente regressar às vitórias e aquilo que temos de fazer é pelo menos ter de igualar a agressividade e intensidade do Estrela", afirmou.

O treinador sublinhou a consistência defensiva do Estrela da Amadora: "Sem dúvida que pela sua consistência defensiva, o Estrela da Amadora é um clube que defende muito bem, é uma equipa que, vinda destes dois jogos menos conseguidos e jogando em casa, também vai querer ganhar o jogo, impor o que é a sua capacidade ofensiva e penso que, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo com golos".

Estrela da Amadora e Estoril Praia defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio José Gomes, na Amadora, na abertura da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

