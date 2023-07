Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Álvaro Pacheco satisfeito com os miúdos: «Mais importante do que ganhar nesta fase é vê-los crescer» Estoril fez o primeiro jogo oficial com um meio-campo que há pouco tempo estava nos sub-23





• Foto: Fernando Ferreira