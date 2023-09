Álvaro Pacheco: «Temos de ser uma equipa com um futebol atrativo, positivo, espetáculo»

O treinador do Estoril Praia afirmou este sábado pretender ver os seus jogadores "amadurecer" e "sentirem-se confortáveis" nos momentos finais dos jogos da Liga Betclic para poderem evitar dissabores, começando já pela receção ao Boavista.

"Aquilo em que eu acho que nos temos de focar é em sermos capazes de amadurecer nesses momentos, sentirmo-nos confortáveis e estarmos tranquilos no sentido do que temos de fazer para resolver os problemas", frisou Álvaro Pacheco, na antevisão à receção de domingo ao Boavista, pela quarta ronda da Liga Betclic.

O técnico estorilista explicou que o foco da equipa que comanda terá de passar pela capacidade para "resolver os problemas" em momentos estratégicos do jogo, como os minutos finais, uma preocupação que se relaciona com as derrotas frente a Arouca (4-3) e, mais recentemente, Estrela da Amadora (2-1), que se confirmaram com golos aos 90'+6 e 90'+10 minutos, respetivamente.

"A equipa tem demonstrado [capacidade de reação] nesta semana, que foi muito boa e em que demonstram esse crescimento e, como disse anteriormente, o que acho que é mais importante é mantermos esta mentalidade", declarou o técnico estorilista, que reforçou que "esta foi uma semana mesmo muito boa" para os seus comandados.

O líder técnico dos canarinhos'apontou a sua atenção para a receção ao Boavista, adversário que o Estoril Praia já defrontou em agosto, ainda no decorrer da preparação para a temporada 2023/24, num jogo-treino que resultou num empate (0-0).

Álvaro Pacheco reconheceu que pouco tempo se passou desde o último confronto entre os dois conjuntos, existindo bom conhecimento entre as duas partes, e caracterizou o Boavista como "muito inteligente e muito pragmático".

"O Boavista é uma equipa que sabe aproveitar muito bem os espaços e quando esses espaços aparecem no jogo é uma equipa muito inteligente e muito pragmática. Nós, olhando para o que é o nosso processo e o que temos vindo a fazer, temos de ser uma equipa com um futebol atrativo, positivo, espetáculo", referiu, expectante.

O treinador do Estoril Praia aproveitou ainda os elogios do selecionador nacional português, Roberto Martinez, a João Marques e Rodrigo Gomes, que comanda na Amoreira e que mereceram a convocatória para a seleção portuguesa de sub-21, para enaltecer a qualidade da sua equipa.

"Como treinador eu fico muito feliz por este comentário sobre estes jogadores, mas o que posso acrescentar é que há outros, mais jogadores aqui que, não tenho dúvidas nenhumas, vão ter um futuro muito feliz. Acho que são dois jovens, que estão a crescer, como outros jogadores que aqui temos que são jovens e outros se calhar não tão jovens," considerou, muito satisfeito.

O técnico destacou, por isso, João Marques e Rodrigo Gomes, mas também outros elementos que compõem o plantel, como o internacional francês Eliaquim Mangala, pela sua "experiência fantástica", e não esqueceu Mateus Fernandes, um dos mais recentes reforços do emblema da Linha de Cascais.

O Estoril Praia, que soma três pontos, e o Boavista, que já conta sete, defrontam-se no domingo, às 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.