APCVD castiga três adeptos por insultos a pai com criança ao colo no Estoril-FC Porto

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto sancionou esta terça-feira três adeptos, residentes em Cascais, com a proibição de entrar em recintos desportivos durante 12 meses, por insultos dirigentes a um adepto do FC Porto que se encontrava com uma criança ao colo. O incidente aconteceu durante o Estoril-FC Porto, da 7.ª jornada da 1.ª Liga.Para além disso, os adeptos - de 22, 43 e 51 anos - têm ainda de pagar uma multa no valor de 800 euros, pela "prática de atos ou incitamente à violência ou intolerância no espetáculo desportivo", conforme dá conta a APCVD em comunicado.Esta decisão "data de 11 de maio de 2023 e tem já carácter definitivo", pode ainda ler-se.