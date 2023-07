Arábia Saudita nas possibilidades de futuro de Rosier

Em final de contrato com o Estoril, Rosier ainda não definiu onde vai prosseguir carreira, mas a Arábia Saudita também pode ser o destino do médio luso-francês, segundo apurouAos 24 anos e ao fim três temporadas no Estoril, onde foi capitão e campeão da 2.ª Liga, Rosier também recebeu abordagens de clubes de Espanha (Almería), França (Clermont) e Alemanha.Em 2022/23, pelos canarinhos, deixou de jogar a meio da época por questões contratuais, deixando o clube com um total de 89 jogos e cinco golos marcados. Na curta carreira também representou Paris FC, Sochaux e V. Guimarães (B e sub-23). Agora, tem várias possibilidades em aberto, incluindo a do futebol árabe.