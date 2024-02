Contratados nos últimos dias do mercado de inverno, o central Basso e o médio Zanocelo deverão estrear-se como titulares no Estoril contra o Gil Vicente. Ambos jogaram a segunda parte no Bessa, deram boas indicações e, além disso, no miolo, Mateus Fernandes (5.º amarelo) e Holsgrove (lesão) são baixas certas.