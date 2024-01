Brasileiros avançam que o Sport Recife quer levar Cassiano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sport Recife está a tentar a contratação de Cassiano, ponta de lança do Estoril e melhor marcador dos canarinhos esta temporada com 8 golos em 20 jogos. De acordo com o portal 'Globoesporte', já existem mesmo negociações há alguns dias e o brasileiro de 34 anos está interessado em regressar ao seu país.Segundo a mesma fonte, os pernambucanos oferecem um contrato de dois anos ao jogador, mas a equipa da Linha terá exigido o pagamento da cláusula de rescisão, fixada nos 500 mil euros, pelo camisola 11, que tem contrato até junho de 2025. A transferência é, por isso, vista como complicada, pelo que o emblema brasileiro chegou a oferecer jogadores da formação de modo a baixar o preço.