Bruno Fernandes e Pizzi dão moral a Tiago Araújo após penálti falhado: «Vais ganhar muito ainda»

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, e Pizzi, do Sp. Braga, foram dois dos jogadores que resolveram dar moral a Tiago Araújo, no dia a seguir à final da Allianz Cup.O desespero do ala do Estoril depois de falhar o penálti decisivo foi uma das imagens fortes do jogo e hoje o jogador utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu depois do encontro."Uma grande caminhada nesta competição, não teve o desfecho que todos queríamos mas fizemos história por este grande clube. É um orgulho enorme pertencer a este grupo incrível e aproveito para agradecer aos estorilistas que estiveram a apoiar-nos do início ao fim e a todas as mensagens de apoio que recebi", escreveu Tiago Araújo."Só falha quem lá está ! Bola pra frente miúdo", comentou Bruno Fernandes, enquanto Pizzi, que venceu a final pelo Sp. Braga, escreveu: "Levanta a cabeça meu mano! Vais ganhar muito ainda."Além de muitos corações colocados por muitos colegas de equipa e de adeptos do Estoril, a publicação também recebeu o apoio de jogadores de outras equipas da 1ª Liga, como David Simão, do Arouca, e Rafael Brito, do Casa Pia.