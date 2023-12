Capitães distribuem alimentos

O espírito natalício chegou ao Estádio António Coimbra da Mota e o Estoril desenvolveu uma ação solidária para ajudar famílias carenciadas do Bairro do Rosário, previamente identificadas pela Junta de Freguesia de Cascais e Estoril como agregados familiares em situação vulnerável.

Os capitães da equipa principal (Dani Figueira, Cassiano e Bernardo Vital) e os dos sub-23 (Fabrício, Duarte Carvalho e João Tavares) participaram no evento, que também contou com Jason Walter, CEO da Auditiv, parceiro oficial do emblema canarinho, e Pedro Morais Soares, presidente da autarquia local, e distribuíram cabazes com roupa e alimentos, proporcionando uma quadra natalícia diferente.

Durante a ação solidária, o guarda-redes Dani Figueira frisou a importância de realizar estas campanhas e confessou um sentimento especial por fazer parte delas. "É sempre um prazer ajudar a nossa comunidade e sentir a alegria de ajudar o próximo, especialmente nesta época de união."