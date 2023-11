Celtic disposto a dar 4,6 milhões de euros para levar Tiago Araújo

O Celtic está interessado na contratação de Tiago Araújo, segundo adianta o 'The Telegraph'. De acordo com o diário inglês, a ideia do emblema de Glasgow passa por uma investida já em janeiro, num negócio que poderá chegar às 4 milhões de libras, qualquer coisa como 4,6 milhões de euros.No Estoril desde 2022/23 - num negócio a custo zero, mas que reservou 50% do passe para o Benfica -, o lateral esquerdo formado no Seixal disputou um total de 46 partidas em época e meia, com 3 golos marcados e 4 assistências.