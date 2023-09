Dani Figueira sem dúvidas: «Só o Estoril quis jogar»

Dani Figueira não escondia o desalento com a derrota sofrida em casa com o Boavista. "Fomos surpreendidos com uma entrada forte, sofremos um golo de bola parada que não pode acontecer, fomos atrás do resultado, conseguimos fazer o golo, infelizmente fomos para intervalo a perder por 2-1", começou por analisar o guarda-redes de 25 anos, capitão dos canarinhos, antes de prosseguir: "Na segunda parte, foi paragem atrás de paragem. O Boavista é uma equipa experiente, os jogadores jogam juntos há bastantes anos, só o Estoril quis jogar, mas quebraram o nosso ritmo de jogo."

Já o aniversariante Tiago Morais, que selou a vitória axadrezada, não poupou na ambição: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas podíamos ter feito mais e ter vencido por mais golos, mas o que fica é quem ganha."