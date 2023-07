Estoril confirma Heriberto como primeiro reforço

O Estoril apresentou o primeiro reforço para a nova época. Trata-se de Heriberto, extremo que na última época representou os espanhóis do Ponferradina, cedido pelo Famalicão. O contrato assinado com o clube da Linha é válido até 2026.O jogador de 26 anos, formado no Benfica, tinha mais um ano de ligação ao emblema minhoto, que libertou Heriberto e ficou com 50 por cento do passe, ou seja, ganha metade numa futura transferência.