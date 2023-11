Estoril derrota Atlético em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril, da Liga Betclic, venceu este sábado o Atlético, da Liga 3, por 1-0, em jogo-treino disputado à porta fechada, em plena paragem competitiva para as seleções nacionais.

O jogo realizou-se no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e o avançado João Carlos marcou o único golo, pouco antes do intervalo, garantindo assim o triunfo para os canarinhos, favoritos à partida.

O Estoril Praia, 13.º classificado da Liga Betclic, com 10 pontos em 11 jornadas, alinhou de início com Dani Figueira, Raúl Parra, Mor Ndiaye, Eliaquim Mangala, Tiago Araújo, Wagner Pina, Alex Soares, Koba Koindredi, Rodrigo Martins, Heriberto Tavares e João Carlos.

Dele Yusuf, Cassiano Dias, Pedro Álvaro, Marcelo Carné, Volnei Feltes, Holsgrove, Michel, Rafik Guitane, Harouna Sy, Marqués, Gaby e Bernardo Vital foram suplentes utilizados pelo treinador Vasco Seabra, num jogo de preparação face ao segundo classificado da Série B da Liga 3.

Erick Cabaco foi o único ausente por lesão e o Estoril Praia não contou também com João Marques, Mateus Fernandes e Rodrigo Gomes, todos integrados nos trabalhos da seleção portuguesa de sub-21.

O teste constituiu mais um momento de preparação para a receção ao Mafra, atual quinto classificado da Liga Sabseg, em 26 de novembro, pela quarta eliminatória da Taça de Portugal, prova na qual o emblema da Linha de Cascais já alcançou o estatuto de semifinalista.