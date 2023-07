Estoril oficializa regresso de Alejandro Marqués

É oficial! Alejandro Marqués está de volta à Amoreira. Conformenoticiou atempadamente, o Estoril chegou a acordo com a Juventus para que o avançado, de 22 anos, reforçasse o plantel de Álvaro Pacheco.Segundo apurámos, o processo de desvinculação era o único entrave no regresso, mas a vontade do jogador em continuar no emblema canarinho foi uma alavanca importante para desbloquear as negociações. O venezuelano assinou agora um vínculo contratual válido até 2026, depois de ter marcado 5 golos em 19 partidas na última temporada.Aos 22 anos, Alejandro Marqués tem já passagens por emblemas de topo do futebol Mundial, como Barcelona ou Juventus, mas ainda não conseguiu a afirmação no patamar senior, algo que irá procurar na próxima época.