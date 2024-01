Estoril oficializa saída de Rodrigo Martins

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Estoril Praia - Futebol, SAD (@estorilpraiasad)

O Estoril confirmou a saída de Rodrigo Martins. Tal comonoticiou de antemão, o emblema da linha rescindiu com o extremo , de 25 anos, que já treinou esta tarde com o Portimonense.Através das redes sociais, os canarinhos deixaram uma mensagem de despedida. "Obrigado Rodrigo Martins. Chegou em 2022, fez parte da formação e voltou ao Estoril para o plantel principal onde se tornou uma referência do Mágico", pode ler-se na publicação.Já no vídeo de despedida, Rodrigo Martins agradeceu os momentos vividos no clubes e garantiu levar o Estoril para sempre no coração. "Estorilistas queria deixar a minha palavra de agradecimento a todos. Obrigado por me terem sempre feito sentir em casa. Obrigado ao Estoril por me ter dado a oportunidade do primeiro contacto com o futebol profissional e por me ter aberto a porta da 1ª Liga. Vou ser sempre um de vocês, vou sempre levar um bocado do Estoril comigo. Queria destacar o momento especial que foi o meu primeiro golo aqui em casa frente ao Rio Ave no ano passado e o jogo que selou a permanência na época passada frente ao Arouca como dois dos momentos mais especiais que vivi aqui. Fora muitos outros com clubes e amigos que ganhei aqui", sublinhou o avançado.