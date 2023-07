Estoril perto de garantir Holsgrove

O Estoril está a tentar a contratação de Holsgrove. Ao queconseguiu apurar, a SAD está a tentar chegar a acordo com o Olympiakos para a cedência do médio, de 20 anos, por uma temporada. Para já, as negociações ainda não estão concluídas, mas estão bem encaminhadas para que o escocês possa reforçar o plantel de Álvaro Pacheco.Recorde-se que na última temporada, Holsgrove vestiu a camisola do P. Ferreira, tendo sido um dos jogadores em destaque. As boas exibições do médio levaram o emblema grego a investir na sua contratação, mas deixando-o a 'marinar' mais um ano na liga portuguesa, desta feita ao serviço do Estoril.