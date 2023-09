O Estoril realiza hoje um jogo-treino com o Estrela da Amadora, para manter o plantel com ritmo durante a pausa da Liga. Curiosamente, o teste, a realizar na Amoreira e com portas fechadas, é contra um adversário que os canarinhos já defrontaram na Liga Betclic, na 3ª jornada, e que terminou com vitória dos tricolores (2-1).