Estoril recebe prémio pela campanha 'Equipamento responsável'

A SAD do Estoril Praia foi premiada na categoria Campanha do Ano com o projeto Equipamento Responsável, atribuído durante a 5.ª edição do Encontro Nacional Limpeza Urbana, realizada em Cascais.No início da época, o Estoril anunciou, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, que decidiu manter os mesmos equipamentos utilizados no ano anterior, contribuindo dessa forma para a preservação do meio ambiente. Assim, os canarinhos continuaram a jogar com as camisolas de 2022/23, feitas de material reciclado.António Nobre, Diretor de Comunicação e Marketing, da SAD dos canarinhos recebeu o prémio e referiu: "O Estoril Praia quer continuar a estar do lado certo da história no que diz respeito à inovação, à ecologia e à responsabilidade social. Gostávamos de deixar também uma palavra de apreço aos nossos parceiros locais, à Câmara Municipal de Cascais e às Juntas de Freguesia do Município e à Cascais Ambiente."