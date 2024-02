Estoril vai apresentar dupla inédita no centro do meio-campo na visita ao Vizela

O Estoril vai apresentar-se em Vizela com uma dupla inédita no meio-campo, formada por Mateus Fernandes e Zanocelo. Apesar da exibição positiva de Michel frente ao Gil Vicente, o jovem brasileiro deve sair do onze para dar lugar ao internacional sub-21, que cumpriu castigo na última jornada. Já o jogador cedido pelo Santos deve continuar no lugar que era de Holsgrove, lesionado.Na derrota caseira frente ao Gil Vicente, Vasco Seabra estreou uma dupla na zona central do meio-campo, com Zanocelo acompanhado por Michel, ambos em estreia como titulares. O Estoril perdeu (1-3) mas os dois brasileiros até fizeram exibições prometedoras.Recorde-se que desde a lesão de Holsgrove, titular desde o início da época, e perante a saída de Koba Koindredi para o Sporting, o treinador tem rodado muito a dupla de médios-centro, sendo Mateus Fernandes o único com lugar cativo.Com o escocês ainda de baixa, o internacional sub-21 deve alinhar em Vizela com Zanocelo ao lado pois o brasileiro parece ser agora o terceiro na hierarquia para os dois lugares do meio-campo.