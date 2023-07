Estoril vai jogar com as mesmas camisolas da época passada

O Estoril continua a mostrar ser um clube com preocupações ambientais e depois de na última época ter jogado com camisolas feitas de material reciclável, a SAD dos canarinhos decidiu não mudar nada. Ou seja, a equipa principal e os sub-23 vão jogar com os mesmos equipamentos da época 2022/23.A novidade foi apresentada num vídeo original, com quatro dos craques a servirem de modelos - Joãozinho, Cassiano, Pedro Álvaro e Heriberto - e acompanhada de um texto a explicar a opção aceite pela Kappa, marca que veste os canarinhos."A nossa camisola é feita de material Reciclado. Queremos Reduzir o consumo e vamos Reutilizar a camisola da última época! Nos últimos anos o consumo de roupa cresceu de forma exponencial e a indústria do desporto profissional também tem parte desta responsabilidade", pode ler-se.