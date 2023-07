Estoril vence em Mafra no segundo jogo de preparação para a nova época

O Estoril venceu em Mafra, por 3-1, no segundo jogo de preparação para a nova época. Ainda com o plantel muito incompleto, Álvaro Pacheco apresentou na 1.ª parte o melhor onze possível e depois do intervalo fez muitas alterações, com a entrada dos vários sub-23 que estão em estágio.





Os canarinhos chegaram a uma vantagem de dois golos, primeiro por Casssiano e depois por Heriberto, o único reforço para esta época marcou pela segunda vez na pré-temporada pois já tinha marcado no empate com o Sporting B.

Na 2.ª parte, o Estoril chegou ao terceiro golo, por Serginho, que voltou a casa depois do empréstimo de meia época à UD Oliveirense. Já perto do final, a equipa de Jorge Silas descontou por Andreas Hansen, reforço para esta época que ainda não foi oficialmente apresentado.