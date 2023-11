Harouna Sy só em dezembro

Harouna Sy ainda não se estreou pelo Estoril e também não o vai fazer este mês. O lateral-esquerdo, contratado nos últimos dias do mercado aos gregos do Volos , continua a recuperar de uma lesão muscular e só estará apto para jogar no início de dezembro. Assim, Tiago Araújo, único jogador do plantel que participou em todas as partidas dos canarinhos esta, época vai continuar no lugar. Se houver algum impedimento, Vasco Seabra pode adaptar Wagner Pina, lateral-direito, ou algum dos extremos.