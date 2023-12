O médio Jordan Holsgrove está de regresso às opções do técnico Vasco Seabra para o duelo com o Farense, no dia 30, depois de ter cumprido castigo no último jogo frente ao Famalicão por acumulação de amarelos. Já Tiago Araújo ficou em risco de suspensão, após receber o 4.º cartão amarelo na liga.