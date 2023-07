Ivan Pavlic mostra-se a Álvaro Pacheco na pré-época do Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ivan Pavlic é uma das caras novas nos primeiros dias de trabalho do Estoril. O médio-ofensivo foi uma das principais figuras de destaque da equipa de sub-23 dos canarinhos na última época com 13 golos e 5 assistências e, nos próximos dias, vai procurar mostrar todo o seu potencial ao novo técnico, Álvaro Pacheco.O holandês, de 21 anos, tem mais um ano de contrato com o Estoril e já tem sido abordado por outros clubes, nacionais e estrangeiros.