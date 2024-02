João Basso pode ser a novidade no onze do Estoril na receção ao Gil Vicente, domingo. O defesa-central entrou ao intervalo no jogo com o Boavista e os canarinhos aguentaram a pressão das panteras na 2.ª parte, deixando assim boas indicações a Vasco Seabra. Isto depois de dois golos sofridos em 14 minutos, sendo esses decisivos a derrota por 2-1 no Bessa.