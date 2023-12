João Marques: «Temos alma e alegria»

João Marques bisou pela primeira vez ao serviço da equipa principal do Estoril, mas, no final, distribuiu os louros pelos colegas. O médio, de 21 anos, sente que a exibição de ontem é o espelho perfeito do espírito no balneário. "O nosso grupo de trabalho é muito forte e unido. Todas as semanas batalhamos em campo. Temos esta alma e alegria", vincou, na flash da Sport TV, lembrando que, mesmo numa fase mais negativa, a equipa já estava determinada. "Mesmo quando estávamos menos bem, o sentimento era de querer dar a volta à situação. Conseguimos e estamos muito bem."

O médio, de 21 anos, mostrou-se ainda sensibilizado pelo público. "Queremos agradecer o apoio dos adeptos e dedicar-lhes a vitória. Este ano já passou. Na próxima semana, já temos outro jogo", apontou.