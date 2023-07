Jordan Holsgrove espera "dar o máximo" no Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril oficializou Jordan Holsgrove como reforço, confirmando o que Record adiantou na edição de ontem. O médio, de 23 anos, chega cedido pelo Olympiacos, que contratou o internacional Sub-21 escocês mas quis mantê-lo a evoluir em Portugal até final da época. Isto porque, na temporada transata, o jogador formado no Reading representou o P. Ferreira, com 2 golos e 2 assistências em 27 jogos. "Estou muito contente e tenho muita vontade de dar o máximo pela equipa", disse o novo camisola 8 estorilista, aos meios do clube.

Holsgrove vai assistir, hoje, ao jogo com o Belenenses, que vale presença na fase de grupos da Allianz Cup. Na antevisão, Álvaro Pacheco frisou que, nesta fase, é crucial "crescer" e "criar uma equipa competitiva e com mentalidade ganhadora", notando a importância de ver "os jogadores a apaixonarem-se pelas ideias". O técnico perspetivou ainda um jogo de "grau de dificuldade elevado", perante um adversário "com aura de subida e uma base bem construída."