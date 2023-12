E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A integração de Mangala está a ser feita a conta-gotas. Depois de recuperar totalmente da lesão muscular que o afastou da competição durante 3 meses, o regresso do defesa-central à competição tem sido gerido com pinças e, traçado um plano com o departamento médico, Vasco Seabra tem aumentado os minutos concedidos gradualmente para evitar qualquer recaída.