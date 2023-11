E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mangala já trabalha com o plantel do Estoril, mas ainda não está em condições de jogar. O central recupera de lesão muscular e tem sido integrado aos poucos, ou seja, não participa em alguns exercícios. Assim, é pouco provável que regresse à competição na Taça de Portugal, quando os canarinhos receberem o Mafra, no dia 26.