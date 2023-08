Marcelo Carné: "Vou tentar mostrar as minhas qualidades"

Depois de ser oficializado como reforço do Estoril, Marcelo Carné, guarda-redes de 33 anos, prestou declarações ae abordou a disputa pela titularidade com Dani Figueira e a passagem pelo Marítimo na segunda metade da época anterior.MC - Com certeza. Acredito que todos os jogadores querem disputar o campeonato mais importante do país onde atuam. A 1.ª Liga é a competição mais importante de Portugal e estou muito feliz por poder disputá-la mais uma vez.MC - O Dani é um grande guarda-redes, uma grande pessoa também e estou a ter oportunidade de conhecê-lo. No pouco tempo em que estivemos juntos percebi que ele gosta de ajudar quem é novo no clube. Conhece o Estoril muito bem e a disputa pela titularidade é algo normal. Estou aqui e sempre que a equipa precisar, tenho de estar bem para fazer um grande trabalho. No dia a dia, é ter muito respeito pelo Dani e vou procurar mostrar as minhas qualidades e deixar o míster Álvaro Pacheco escolher quem será o titular.MC - Eu tenho um carinho muito grande pelo Marítimo. Sou grato por ter-me aberto as portas para eu poder estar hoje no futebol europeu. Chegámos à conclusão de que deveríamos seguir caminhos diferentes. A questão de continuar na 1.ª Liga pesou para mim. O Marítimo também fez questão de deixar-me seguir a minha vida. Foi uma troca benéfica para os dois lados. Agora fico a apoiar o Marítimo para que consiga voltar para a 1.º Liga, é o lugar que lhe pertence.MC - Com certeza. Para mim, a grande diferença entre o futebol praticado em Portugal e no Brasil é a intensidade do jogo. A preparação em Portugal também é muito importante. Nós aqui temos um espaço maior entre os jogos. Já o calendário no Brasil é muito apertado. Essas são as principais diferenças mas estou a tentar adaptar-me para fazer o melhor trabalho possível, em Portugal.MC - A meu ver temos que pensar etapa a etapa. O primeiro objetivo é assegurar a permanência, depois disso vamos atrás de voos maiores.MC - Foi algo decidido entre as duas partes. Foi bom para os dois lados, já que o interesse foi fazer um contrato até o final da época. Mas não existe nada que impeça de mudar isso ao longo do processo. Nós nunca sabemos. No futebol às vezes os 'casamentos' dão certo e as coisas duram muito tempo, e às vezes não. Agora estou focado em fazer uma época que fique eternizada na história do Estoril.