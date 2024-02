Rafik Guitane alheio ao mercado: «Estou focado no Estoril e vou tentar dar o melhor pela equipa»

Rafik Guitane está totalmente focado na carreira do Estoril e garante que os rumores durante o mercado de inverno, no qual foi apontado ao Benfica, não vão interferir no seu jogo.

"Claro que isso nos chega aos ouvidos, mas o importante é manter o foco na equipa, no trabalho que tenho de fazer em campo. O resto, há pessoas que se ocupam disso. Se estou pronto para dar esse salto? Não sei. Neste momento estou focado no Estoril e vou tentar dar o melhor pela equipa", garantiu em entrevista ao jornalista Rémi Martins, na qual o extremo franco-argelino destacou ainda a forma como se entende em campo com Rodrigo Gomes, a quem antevê um futuro de sucesso: "Entendo-me bem com todos os jogadores, mas principalmente com o Rodrigo, o que é natural pois joga no meu corredor. Apesar de ser jovem, ele entende muito bem o jogo e sabemos que podemos passar a bola um ao outro. Se continuar assim, com a cabeça no lugar, vai chegar longe."