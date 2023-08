Raúl Parra a caminho do Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Raúl Parra está a caminho do Estoril. Segundo avança o desportivo espanhol 'El Desmarque', o lateral-direito de 23 anos ainda com contrato até final da época com o Cádiz tem a transferência acertada para reforçar o plantel comandado por Álvaro Pacheco.Tendo realizado seis jogos pelo Cádiz na época passada, Raúl Parra esteve cedido por empréstimo ao Mirandés, da 2ª Divisão espanhola, clube pelo qual disputou 20 partidas. Segundo a mesma publicação, o Cádiz reservaria direitos numa futura transferência.