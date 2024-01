Roberto Martínez foi à Amoreira

Com dois jogos na zona de Lisboa, pois antes do Estoril-FC Porto jogou-se o Sporting-Tondela em Alvalade, Roberto Martínez marcou presença no António Coimbra da Mota, onde, ao lado de Fernando Gomes, presidente da FPF, pôde avaliar alguns selecionáveis por Portugal. Além de Diogo Costa e Pepe, peças seguras nas suas opções, o selecionador nacional voltou a ver ao vivo João Mário e o também elegível Galeno. Nas bancadas destacaram-se igualmente os aplausos dos adeptos do FC Porto para Mangala e o pedido de camisola a Francisco Conceição de uma adepta que fez mais de 500 kms para assistir ao duelo.