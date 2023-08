Rodrigo Gomes cedido pelo Sp. Braga ao Estoril até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atacante Rodrigo Gomes foi emprestado pelo Sp. Braga ao Estoril e rubricou contrato até ao final da época, anunciou esta terça-feira o clube da Linha de Cascais, que disputa a Liga Betclic.

Rodrigo Gomes, de 20 anos, efetuou um total de 51 encontros pelos bracarenses em três temporadas, sendo que apenas em 2022/2023 foi parte integral da equipa principal.

Antes, o talentoso talentoso extremo dividiu a sua participação também pelas equipas de sub-23, em 2020/2021, e B do Sp. Braga, em 2021/2022, tendo na época passada cumprido 27 jogos e marcado dois golos pela primeira equipa dos guerreiros do Minho.

Além da já longa passagem pelo Sp. Braga, que se prolongou por grande parte da sua formação, Rodrigo Gomes conta ainda com duas passagens pelo CB Póvoa do Lanhoso, em que iniciou o seu percurso como futebolista, a Prozis Academy e o Palmeiras FC, já por empréstimo dos arsenalistas, ainda em idade de iniciado e juvenil, em 2016 e 2018.

Esta é a nona contratação oficializada pelos estorilistas, depois dos defesas Eliaquim Mangala (estava sem clube) e Raúl Parra (ex-Cádiz), os médios Alex Soares (ex-Petro de Luanda), Jordan Holsgrove (emprestado pelo Olympiacos), Rafik Guitane (ex-Stade de Reims) e Koba Koindredi (emprestado pelo Valência), e os avançados Heriberto Tavares (ex-Famalicão) e Alejandro Marqués (ex-Juventus).

Apurada para a fase de grupos da Taça da Liga, depois de vencer o Paços de Ferreira (2-0) e o Belenenses (5-1), a equipa orientada por Álvaro Pacheco estreia-se na edição 2023/24 da Liga Betclic com uma deslocação a Arouca, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Arouca.