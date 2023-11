Rodrigo Gomes e o triunfo do Estoril frente ao FC Porto: «É um ponto de viragem na má fase»

Rodrigo Gomes foi titular na ala direita do Estoril e ajudou a equipa a 'sacar' uma. No final, aos microfones da SportTV, o jovem português de 20 anos sublinhou que este triunfo é "um ponto de viragem" na má fase da equipa. Recorde-se que os canarinhos ocupavam o último lugar à partida para esta jornada."Era um jogo muito difícil, num campo difícil, mas nós entrámos desde o início em busca da vitória... e conseguimos. Uma vitória muito importante para nós, que é um ponto de viragem na má fase. Agora é desfrutar do momento e focar já no próximo jogo, que será para ganhar. Nos últimos jogos tivemos azar nos últimos minutos, perdemos muito pontos na reta final. Temos muita qualidade e daqui para a frente vamos fazer grandes exibições e um grande campeonato", disse Rodrigo Gomes, que foi depois confrontado com os elogios do técnico do FC Porto."É sempre bom ouvir esses elogios. Dá-nos confiança ouvir o Sérgio Conceição falar de nós dessa forma. Mostrámos essa qualidade aqui, estamos muito contentes. Há que desfrutar e trabalhar para o próximo. Vitória justa? É sempre um jogo difícil, soubemos sofrer um pouco, marcamos o nosso golo num momento-chave e aguentamos depois até ao fim. É uma vitória muito boa para nós. Dou sempre o máximo em qualquer posição para ajudar a equipa e foi isso que fiz."