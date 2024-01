Rodrigo Martins deixa Estoril e já treina hoje no Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alex Soares e Rodrigo Martins rescindiram os seus contratos com o Estoril. O extremo de 25 anos está mesmo a caminho do Portimonense, depois de ter sido apontado ao Chaves, e já treina esta tarde (16 horas) pelos algarvios.Já o médio Alex Soares, de 32 anos, só foi utilizado em 5 jogos da Liga Betclic desta época, além de mais 2 na Allianz Cup e terminava contrato no final da temporada