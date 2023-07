Tiago Santos foi despedir-se

Num dia de treino normal no Estoril e que não havia qualquer motivo para sobressaltos a notícia no António Coimbra da Mota foi a presença de Tiago Santos. O lateral-direito, que no dia anterior foi apresentado no Lille, depois de assinar por cinco anos com os franceses, voltou à Amoreira para se despedir dos colegas e de todo o staff dos canarinhos.