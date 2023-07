Titouan faz pré-época

O médio Titouan Thomas vai fazer a pré-temporada com o plantel do Estoril. O jogador de 21 anos tem contrato até 2025 e deve voltar a Portugal esta semana para integrar os testes físicos, marcados para sexta e sábado e iniciar os treinos, na próxima 2ª feira.

Recorde-se que o francês foi contratado no verão passado ao Lyon, que representava na equipa B, e até deu boas indicações durante a pré-época. No entanto, a chegada de jogadores para a mesma posição, como João Carvalho, acabou por lhe retirar espaço no grupo então liderado por Nélson Veríssimo. Assim, Titouan foi emprestado ao Den Haag, da 2ª liga holandesa, e aproveitou bem a época, com 2 golos e duas assistências em 27 jogos. Agora, vai tentar convencer Álvaro Pacheco a ter um lugar no plantel.