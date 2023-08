Titouan já é oficial no Laval

Tal comona sua edição de hoje, o médio francês de 21 anos Titouan Thomas acertou a saída do Estoril e já foi anunciado como reforço do Laval, da 2.ª liga francesa.O jogador, que não chegou a envergar a camisola canarinha, esteve cedido aos holandeses do Den Haag, também da 2.ª Liga, fez a pré-época, mas não convenceu o técnico Álvaro Pacheco.Formado no Lyon, regressa agora a França para prosseguir a carreira, acertando um vínculo válido por duas épocas mais uma de opção. Titouan tinha contrato até 2025 e o Estoril deve garantir direitos sobre uma eventual futura transferência.