Titouan sai para França

Titouan Thomas sai a título definitivo da Amoreira e vai jogar no Laval, da 2ª liga francesa. O médio gaulês visitou ontem as instalações do novo clube e, segundo imprensa local, será hoje oficializado com contrato de duas épocas. Laurent Lairy, presidente do Laval, confirmou o negócio: "Vai representar muito bem a nossa camisola."

Titouan tinha contrato até 2025 e deixa o Estoril sem jogar na equipa principal ou nos sub-23. Internacional sub-18 francês, o médio de 21 anos chegou no verão passado e a custo zero, proveniente do Lyon. Foi emprestado ao Den Haag (2ª liga holandesa) e registou 27 jogos, 2 golos e duas assistências. Neste início de época integrou os trabalhos, mas não convenceu Álvaro Pacheco.