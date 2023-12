Vasco Seabra abre espaço à titularidade de Mangala e confessa que mercado não preocupa

O Estoril recebe amanhã, a partir das 15h30, o Farense, naquele que é o último duelo de 2023 para a formação canarinha. Sem derrotas nos últimos dois jogos para o campeonato (três se somarmos o da Allianz Cup frente ao FC Porto), o técnico Vasco Seabra não quer deslumbramentos."É uma responsabilidade que gostamos de assumir, no sentido de podermos fazer mais e melhor. Tudo o que vamos fazendo deixam de ser suficientes no dia imediatamente a seguir. As diferentes situações provocam-nos diferentes dificuldades e por isso, quando estamos numa fase mais negativa, não podemos entrar em negatividade e, quando estamos numa fase mais positiva, não podemos entrar em deslumbramentos. Mantemo-nos muito equilibrados e o ponto é muito caro. Temos talento, qualidade, mas temos de correr muito e nos sacrificarmos muito", começou por referir o técnico do Estoril.Para este sucesso recente da equipa, o técnico encontra explicação no trabalho diário e num melhor entendimento do jogo. "A nossa equipa tem vindo a crescer e a perceber que, infelizmente, não conseguimos estar 100 por cento do tempo com bola e a tentar fazer golos. Isso não existe. Por isso temos de saber pressionar e fazer o nosso jogo para que o adversário não chegue à nossa baliza. Ao mesmo tempo, temos de saber ter bola e paciência se o adversário souber defender. Somos uma equipa estável, confiante e que sabe o que fazer em campo", explicou o treinador do emblema da linha.Já sobre o Farense, atual 8.º classificado da Liga, Vasco Seabra espera dificuldades, mas mantém a confiança na equipa. "É um adversário muito difícil e que vai exigir de nós a capacidade máxima. Relativamente à pausa de natal, essa foi atribuída porque os jogadores sabem diferenciar os momentos em que podem estar com a família e os amigos e os que têm de voltar ao trabalho. A equipa trabalhou muito durante esta semana e amanhã vamos entrar com a entrega máxima e temos um foco muito grande em vencer o jogo. O Farense está a fazer um excelente campeonato. Tem bons executantes, um bom treinador, muito experiente e que já nos habituou a estar no mundo do futebol. Vão trazer muita competitividade e são difíceis de manter. Têm muita experiência e são fortes nos vários momentos do jogo", atirou o técnico, frisando: "É o último jogo do ano e o apoio dos adeptos será decisivo. Quando temos o apoio deles sentimos que somos mais capazes."Sendo uma peça fundamental na equipa desde o início da temporada, Mangala tem sido afetado por várias lesões, mas agora está apto para a ajudar o grupo na totalidade. "Eu não dou prendas aos jogadores, dou reconhecimento. Nesse aspeto, o Mangala é um jogador muito importante. Não estava cá no início da época, mas desde que cheguei tem sido muito importante para a equipa. Não só no que faz dentro do campo, mas o que faz na sombra é extraordinariamente importante e ele, como os restantes capitães, tem um peso muito grande na nossa dinâmica interna. Tem muita qualidade e está preparado para ser opção durante os 90 minutos", confessou o treinador.Com o mercado de transferências aí à porta, no António Coimbra da Mota não há preocupação, apesar de cobiça por vários jogadores. "Eu não lhes dou descanso, por isso nem têm tempo para pensar no mercado. Nós somos muito chatos e não têm tempo para se preocupar com as notícias. Nós gostamos de estar atentos a isso para que eles possam estar tranquilos. Se fizerem bem o trabalho deles, é sinónimo de reconhecimento e o treinador diz-lhes muitas vezes isso. O que pode vir a acontecer nós não controlamos. Fico feliz por serem associados a vários clubes porque é sinal que o trabalho deles está a desenvolver-se. É um motivo de orgulho", atirou Vasco Seabra.