Vasco Seabra confiante em chegar à quarta vitória em Braga: «É esse o desafio»

Chegar ao quarto triunfo consecutivo é a meta traçada por Vasco Seabra para a visita do Estoril ao Sp. Braga, este domingo, às 15h30. Depois de vencer por 1-0 o FC Porto no Dragão, de levar de vencido por 4-0 o Casa Pia e triunfar por 2-1 sobre o Mafra, para a Taça de Portugal, o técnico dos canarinhos não esconde a ambição que reserva para o jogo na Pedreira."Vamos ter um adversário de exigência elevadíssima e que surge numa altura em que nos obrigará a demonstrar que estamos preparados para este desafio. Alargar para quatro a série de vitórias? Esse será sempre o nosso desafio. É um jogo de dificuldade muito alta, mas importa é a forma como nós nos preparamos para poder vencer", vincou, antes de se pronunciar sobre os duelos travados com Benfica e FC Porto, comparativamente a este com o Sp. Braga: "Cada jogo é um jogo, os adversários são diferentes e obrigam-nos a comportamentos táticos diferentes. Queremos ter o mais tempo possível a bola, criar o máximo de oportunidades possível. Queremos garantir consistência nas nossas ações e ter uma atitude muito positiva perante o jogo, sabendo que temos de estar no nosso melhor, no limite."Ausência certa no embate de domingo é Rodrigo Gomes, cedido pelo Sp. Braga. Vasco Seabra prefere ver o reverso da medalha ao perder um jogador tão influente. "É uma oportunidade para outros jogadores mostrarem que têm qualidade. Confiamos no grupo, nos jogadores que temos. Quem entrar vai cumprir com aquilo que são os desafios da equipa, da posição e vai ajudar. Mais do que quem não está, importa valorizar quem vai jogar e trazer outras coisas à equipa", defendeu, sem revelar se a escolha do substituto vai recair em Raúl Parra ou Wagner Pina: "Temos a possibilidade de ter diferentes características para a mesma posição, consoante aquilo que fomos trabalhando durante a semana, vamos tomar uma decisão. Wagner Pina? Sim, pode ser uma opção. É um jogador de características diferentes e é uma das soluções. Tem entrado sempre para lateral, o Parra fez também um excelente jogo contra o Mafra, teve envolvência em vários momentos do nosso jogo em termos ofensivos, são dois jogadores em quem nós confiamos e podem trazer coisas diferentes para o jogo."O desgaste do embate com o Union Berlim, para a Champions, na quarta-feira, em que o Sp. Braga jogou quase uma hora reduzido a dez, após expulsão de Niakaté, não será sentido no duelo com o Estoril, acredita o técnico dos canarinhos. "Não, desconfio sempre. Um plantel recheado de qualidade como o do Sp. Braga, capaz de ter dois jogadores por posição, em que trocando manter-se-á o nível, por isso penso que duvido que acusem esse desgaste, focamo-nos mais na alta exigência que vamos ter para o jogo", referiu, passando a fazer o balanço dos oito jogos que leva ao comando do Estoril, com cinco vitórias: "Desde o jogo com o Leixões, que foi o nosso primeiro jogo, a equipa tem demonstrado serenidade e confiança nos processos. Mesmo nos jogos que não vencemos, sentimos a equipa confiante a fazer as coisas, cada um sabia o que tinha de fazer, mostraram confiança, com vontade de crescer.O regresso de Mangala - "É um jogador que já está apto, já ganhou alguns minutos contra o Mafra, é mais um jogador dos que temos capaz de competir para ajudar a equipa", observou - é mais um trunfo num plantel que tem um boletim clínico quase 'limpo': "É o que treinador mais quer. Ter todos à disposição, para haver esta competitividade interna, para que possam disputar um lugar e, cada um à sua maneira, trazer diversidade de soluções para acrescentar à equipa."A rematar, Vasco Seabra deixou uma garantia: não vai haver gestão para novo jogo exigente para a Taça da Liga na quarta-feira, contra o FC Porto, na Amoreira. "Não. Vamos gerir sempre jogo a jogo. Neste momento, foco total e absoluto no jogo do campeonato, frente a um adversário muito exigente."